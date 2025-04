Entenda o que causou a queda em diversas bolsas ao redor do mundo nesta segunda (7)

Depois de quedas significativas durante a segunda-feira (7) devido a anúncios dos EUA e da China, as principais bolsas de valores ao redor do mundo abriram em alta nesta terça (8). Na Ásia, a bolsa do Japão teve um crescimento de quase 6%, recuperando uma parte das perdas dos últimos dias, assim como os mercados da Coreia do Sul e da Austrália. Em Hong Kong, que teve uma das maiores quedas ontem, a bolsa hoje subiu cerca de 2%.





Conexão Record News, o economista Miguel Daoud explica que os anúncios de retaliação pela China e possíveis respostas americanas fizeram com que os mercados financeiros se acuassem. Segundo o especialista, eles estavam trabalhando com uma expectativa razoável, com previsão de crescimento em todo o mundo, algo muito comum com as gigantes da tecnologia que apostam no futuro, e são surpreendidas com outro cenário.