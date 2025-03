Entenda o que deve ser tratado nas reuniões dos EUA, com Rússia e Ucrânia nos próximos dias

Estados Unidos e Rússia devem discutir segurança europeia em reunião, afirma Vladimir Feijó, analista internacional, doutor em direito internacional e professor da UniArnaldo, em entrevista ao Conexão Record News nesta quinta-feira (20). Segundo o professor, países querem desmilitarizar e reduzir as tensões causadas por ataques russos. “[Os ataques] têm causado todo um transtorno do transporte internacional de mercadorias, que passa por ali, como os grãos, tão necessários para o sistema da ONU de alimentar os países. [...] A gente também não deve desconsiderar que tem ali gasodutos, oleodutos, que estão em explosão.”



A Rússia anunciou que deve se reunir com representantes dos Estados Unidos nos próximos dias para seguir a discussão sobre um possível cessar-fogo na guerra da Ucrânia. O encontro deve acontecer na Arábia Saudita. O governo norte-americano deve se encontrar, também, com autoridades de Kiev. Nesta semana, Donald Trump conversou por telefone com Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky .