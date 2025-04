Entenda o que é o dumping, prática comercial que pode ser adotada pela China

Com as novas taxações de Donald Trump , anunciadas nesta quarta-feira (9), os mercados temem que a China recorra à prática de dumping — quando acontece a venda de um produto por um preço abaixo do custo de produção para excluir um concorrente do mercado —, considerada desleal.





Conexão Record News , o economista Ricardo Buso explica que a alternativa pode ser adotada no cenário internacional para oferecer estímulos na produção de um determinado item, para manter as fronteiras comerciais de um determinado país, mas exige um esforço financeiro que não partiria da indústria.



Conexão Record News , o economista Ricardo Buso explica que a alternativa pode ser adotada no cenário internacional para oferecer estímulos na produção de um determinado item, para manter as fronteiras comerciais de um determinado país, mas exige um esforço financeiro que não partiria da indústria.

"O produtor vender com prejuízo não vai. Agora, não é descartado que uma grande potência, que um grande país coloque dinheiro ou abra mão de impostos para favorecer seu produto no exterior", pontua Buso.