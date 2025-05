Entenda o que pode ter levado à dissolução do Partido dos Trabalhadores do Curdistão, o PKK

Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (12), Vladimir Feijó, analista internacional e professor da UniArnaldo, comenta a dissolução do PKK, o Partido dos Trabalhadores do Curdistão. O grupo, fundado em 1978, liderava desde 1984 uma luta armada pela criação do Estado curdo em regiões como Turquia , Iraque e Síria.



Feijó aponta que o fim do PKK pode estar ligado a derrotas militares que inviabilizaram sua continuidade e ao consenso do grupo de que a empreitada não atrai o interesse do povo. “Só o futuro dirá, a partir do momento que novas informações venham à tona sobre o potencial militar que eles ainda retinham”, completa o professor.