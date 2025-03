Entenda os fatores que pressionam a inflação de alimentos e bebidas no Brasil

Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (27), o doutor em economia do Mackenzie, Hugo Garbe, pontua que a inflação dos alimentos reflete o aumento geral dos preços, incluindo o impacto do combustível. Ele destaca que a carne bovina e de frango ficaram mais caras nos últimos meses, o que levou muitos consumidores a substituir a proteína animal pelo ovo, encarecendo o produto.

Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostram que a inflação dos alimentos e bebidas esteve em 7% no acumulado dos 12 meses até fevereiro. Analistas do mercado apontam que a valorização do dólar no fim de 2024 e as mudanças climáticas foram fatores decisivos para esse aumento.