Entenda os motivos por trás da queda no preço do petróleo

O preço do petróleo atingiu o menor patamar desde novembro após plano da Opep+ (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) para continuar com o aumento da produção em abril. Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (5), a economista Carla Beni detalha os fatores que motivaram a queda.



"O próprio departamento específico do governo americano anunciou que o preço do petróleo está caindo para 2025 e para 2026. Há até a possibilidade de, para o ano que vem, chegar a US$ 65,00 (aproximadamente R$ 380,00) o barril. Independente disso, a Opep diz que vai continuar aumentando a produção", afirma a especialista.



O possível fim do conflito entre Rússia e Ucrânia também deve ser considerado nesse cenário, segundo Carla. "Isso diminuiria a utilização de petróleo e as questões tarifárias. Se essa escalada de tarifas internacionais também se ampliar, há uma possibilidade de ter um pouco menos de utilização de petróleo", pontua.