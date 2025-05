Entenda por que o alto número de leilão de imóveis é um indicativo ruim

Ao longo do mês de maio, quatro dos maiores bancos do país realizarão leilões de imóveis , com descontos que podem chegar a 90% de desconto. Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (7), Hugo Garbe, professor doutor em economia do Mackenzie, comenta que o alto número de leilões no Brasil é um indicativo ruim, já que imóveis leiloados são fruto da falta de pagamento de parcelas do financiamento.



Para pessoas com capital para investir, no entanto, Garbe pontua que os leilões facilitam a adesão a um empréstimo imobiliário . “Analisando muito bem a parcela que vai pagar, se couber no bolso, [a pessoa] pode conseguir um financiamento para comprar esses imóveis em leilão, porque tem um desconto às vezes muito generoso, e acaba valendo a pena em termos econômicos”, diz o professor.