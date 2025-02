Entenda quais fatores podem contribuir para o dólar continuar em queda

Com queda acumulada de 6,76% desde o início do ano, o dólar fechou em R$ 5,77 nesta terça-feira (4). Após a disparada no ano passado, a moeda americana já acumula 12 dias seguidos de baixa , com a cotação próxima aos R$ 5,80 durante a quarta-feira (5). Em entrevista ao Conexão Record News , Hugo Garbe, doutor em economia da Universidade Mackenzie, analisou a sequência de desvalorização.



Para Garbe, a cotação atual ainda é alta e o patamar "adequado" seria entre R$ 4,00 e R$ 5,00. O economista explicou os fatores que podem influenciar no recuo do dólar, entre eles a política tarifária do presidente Donald Trump imposta a outros países, entre eles a China, e o cenário interno: se o governo brasileiro aplicar um controle fiscal mais adequado, isso pode ser atraente para a volta de investidores.