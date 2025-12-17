Envio de tropas europeias à Ucrânia ainda precisa ser discutido, diz Kremlin
Moscou afirma que posição da Rússia sobre assunto é conhecida e coerente
O Kremlin declarou que o envio de tropas europeias à Ucrânia precisa ser debatido. Moscou está ciente da proposta, mas reafirma sua oposição à presença de forças estrangeiras na Ucrânia.
Últimas
'Plano Clima' é aprovado e orienta políticas até 2035
Iniciativas de mitigação e adaptação climática devem ser adotadas pelos setores públicos e privado
Autoridades trabalham para conter estragos em Ilhabela (SP)
Duas pessoas morreram após chuva intensa; 154 milímetros foram registrados em 24 horas
Parlamento europeu aprova medidas mais rígidas de proteção
Regras aumentam pressao sobre países exportadores em meio às negociações com Mercosul
José Antonio Kast acusa Maduro de ser narcoditador
Político afirmou que apoia qualquer ação para pôr fim à ditadura na Venezuela
Rússia faz exigências irrazoáveis em negociações por paz, diz premiê da Itália
Segundo Giorgia Meloni, Moscou exige controle de áreas que não conseguiu tomar pela força
Brasil inaugura primeiro Centro de Clima e Saúde
Unidade é em Rondônia e deve fortalecer respostas do SUS aos impactos climáticos
PL da Dosimetria é analisado nesta quarta-feira (17) pelo Senado
Projeto prevê progressão de regime após cumprimento de 1/6 da pena
Câmara aprova projeto que corta isenções tributárias
Projeto busca taxar casas de apostas e fintechs para aumentar a arrecadação
Trégua de fim de ano na Ucrânia vai depender de acordo de paz
Governo russo ressaltou que deseja pacto abrangente e não apensar cessar-fogo temporário
Polícia descobre fábrica de placas falsas de carro
Dois irmãos foram presos; caso ocorreu em São Paulo
EUA oferecem para Ucrânia garantias de segurança semelhantes às da Otan
Artigo 5º do tratado exige que aliança defenda qualquer membro que seja atacado
Volodymyr Zelensky pede que Rússia seja responsabilizada
Comissão internacional vai avaliar reinvindicações de indenização por danos de guerra
EUA assinam acordo que prevê militares no Paraguai
Iniciativa busca fortalecer segurança regional e parceria entre os dois países
Governo destaca abertura de 500 mercados internacionais
Negócios resultaram em US$ 3,4 bilhões em exportações entre 2023 e 2025