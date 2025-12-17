Envio de tropas europeias à Ucrânia ainda precisa ser discutido, diz Kremlin

O Kremlin declarou que o envio de tropas europeias à Ucrânia precisa ser debatido. Moscou está ciente da proposta, mas reafirma sua oposição à presença de forças estrangeiras na Ucrânia.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!