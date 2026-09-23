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'Escudo das Américas' mira sanções contra grupos criminosos

Facções brasileiras estão na lista; texto fala em congelamento de bens e 'outras medidas'

Conexão Record News|Do R7

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A Aliança Escudo das Américas, integrando Estados Unidos e 14 países latino-americanos como Argentina e Colômbia, anunciou medidas contra 24 grupos criminosos, incluindo o PCC e o Comando Vermelho.

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