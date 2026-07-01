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Espanha bate recorde de temperaturas neste ano

Pelo menos 1.028 pessoas morreram no país durante onda de calor que atingiu a Europa

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Foram registradas pelo menos 1.028 mortes em virtude da onda de calor de junho na Espanha, de acordo com informações divulgadas pelo Instituto de Saúde Carlos III de Madrid nesta quarta (1º).

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