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Espanha fecha espaço aéreo para aviões militares dos EUA

Segundo comunicado, governo também não autoriza utilização de bases militares para aeronaves envolvidas

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Ministro da Economia reforçou o anúncio, afirmando que a medida faz parte da decisão do governo de não participar ou contribuir para uma guerra iniciada de forma unilateral e contra o direito internacional.

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