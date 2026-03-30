Espanha fecha espaço aéreo para aviões militares dos EUA

Ministro da Economia reforçou o anúncio, afirmando que a medida faz parte da decisão do governo de não participar ou contribuir para uma guerra iniciada de forma unilateral e contra o direito internacional.



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