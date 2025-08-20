Especialista fala sobre a probabilidade de um cessar-fogo entre Israel e Hamas

Logo R7.com
Trump condiciona libertação de reféns à destruição do grupo terrorista; governo israelense enfrenta desafios internos

Conexão Record News|Do R7

Além das discussões para um acordo de paz no conflito armado do Leste Europeu, os Estados Unidos mantêm em progresso as negociações para o cessar-fogo no Oriente Médio.

Segundo a porta-voz da Casa Branca, não é coincidência que o grupo terrorista tenha aceitado os termos do acordo depois da declaração de Donald Trump no fim de semana. O presidente norte-americano condicionou a libertação dos reféns israelenses à destruição do Hamas. Segundo ele, quanto mais cedo isso acontecer, maiores são as chances de sucesso.

Em entrevista para o Conexão Record News desta quarta (20), o professor de política internacional Paulo Velasco falou sobre a possibilidade de um cessar-fogo no conflito na Faixa de Gaza, e explicou que Israel sofre de intensas pressões dentro do governo que tornam improvável a aceitação do acordo proposto. "São pontos de desencontro muito flagrantes", diz.

