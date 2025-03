Espécie de árvore invasora ameaça a biodiversidade do mangue na Baixada Santista

A Sonneratia apetala, espécie de árvore invasora de origem indiana, apareceu na região de Cubatão, na Baixada Santista, e ameaça a biodiversidade da região.



Segundo o biólogo Edmar Hatamura, a espécie foi muito utilizada pela China para recuperar os mangues, mas virou um problema, pois ocupava o espaço de plantas nativas e, por isso, passou a ser exterminada. No Brasil, a Sonneratia apetala só é encontrada na Baixada Santista e chegou, provavelmente, presa no casco de navios chineses.



A espécie foi vista no Brasil pela primeira vez em 2022 e os biólogos contaram 14 árvores invasoras, com grande habilidade de reprodução, mesmo com as tentativas de extermínio.