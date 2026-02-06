Logo R7.com
Estados Unidos e Rússia devem restabelecer diálogo militar

Comunicações foram cortadas por Washington pouco antes do início da guerra na Ucrânia

Conexão Record News|Do R7

Os Estados Unidos e a Rússia concordaram em restabelecer o diálogo militar de alto nível, interrompido por Washington pouco antes do início da guerra na Ucrânia, há quase quatro anos.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

