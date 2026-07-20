Estados Unidos lançam novos ataques contra o Irã

Os Estados Unidos realizaram bombardeios contra o Irã pela nona noite consecutiva em retaliação à morte de três militares norte-americanos. O presidente Donald Trump justificou a ofensiva alegando que os ataques visaram bases militares iranianas. Em resposta, a Guarda Revolucionária do Irã declarou ter atingido alvos dos EUA em toda a região do Oriente Médio.



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