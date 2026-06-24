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Estados Unidos suspendem sanções contra o Irã por 60 dias

Washington emitiu licença temporária para produção e venda de petróleo iraniano

Conexão Record News|Do R7

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a suspensão das sanções contra o Irã por um período de 60 dias. Esta decisão foi acompanhada pela emissão de uma licença geral temporária pelo Departamento do Tesouro dos EUA, permitindo que o Irã produza e comercialize petróleo bruto e derivados até 21 de agosto. Este movimento faz parte das negociações para um acordo definitivo que visa encerrar gradualmente todas as sanções impostas ao país.

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