Estados Unidos suspendem sanções contra o Irã por 60 dias

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a suspensão das sanções contra o Irã por um período de 60 dias. Esta decisão foi acompanhada pela emissão de uma licença geral temporária pelo Departamento do Tesouro dos EUA, permitindo que o Irã produza e comercialize petróleo bruto e derivados até 21 de agosto. Este movimento faz parte das negociações para um acordo definitivo que visa encerrar gradualmente todas as sanções impostas ao país.



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