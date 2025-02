Estados Unidos veem avanço da China como ameaça a seu poder global, afirma especialista

Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (22), o mestre em direito internacional pela USP Manuel Furriela analisou as ameaças de Donald Trump de sobretaxar países como a China e os membros da União Europeia . Segundo o especialista, a tendência é que essa taxação seja maior agora do que no primeiro mandato do presidente dos Estados Unidos, “seja porque ele entende que tem que proteger a indústria americana, seja também porque ele entende que tem que limitar o poder da China”.



“Os Estados Unidos veem essa ascensão chinesa de poder econômico como um futuro grande desafiador ao seu poder global”, afirmou. Quanto aos produtos brasileiros, Furriela defende que, em maior ou menor escala, eles também podem ser taxados, já que também competem no mercado americano. “A gente está chamando esse processo de ‘desglobalização’. [...] Se o governo americano sobretaxar produtos de certos blocos e países, eles vão fazer o mesmo, e nós teremos um efeito contrário ao desenvolvimento do comércio internacional”, concluiu.