Zuckerberg publica manifesto que critica regulamentação de IAs
CEO da Meta afirma que restrições podem comprometer empresas dos EUA no setor
Mark Zuckerberg, líder da Meta, apresentou um manifesto com críticas à regulação de IAs. Veja análise.
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