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Zuckerberg publica manifesto que critica regulamentação de IAs

CEO da Meta afirma que restrições podem comprometer empresas dos EUA no setor

News das 19h|Do R7

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Mark Zuckerberg, líder da Meta, apresentou um manifesto com críticas à regulação de IAs. Veja análise.

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