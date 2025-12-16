EUA assinam acordo que prevê militares no Paraguai

Os Estados Unidos firmaram um acordo com o Paraguai para a presença de militares americanos no país, com foco em missões de treinamento, cooperação e assistência humanitária. Conforme esclarecido pelos governos, não haverá bases militares americanas no Paraguai.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!