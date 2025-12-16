Logo R7.com
EUA assinam acordo que prevê militares no Paraguai

Iniciativa busca fortalecer segurança regional e parceria entre os dois países

Os Estados Unidos firmaram um acordo com o Paraguai para a presença de militares americanos no país, com foco em missões de treinamento, cooperação e assistência humanitária. Conforme esclarecido pelos governos, não haverá bases militares americanas no Paraguai.

