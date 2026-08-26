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Trump propõe cooperação nuclear com a Arábia Saudita

Árabes poderão desenvolver programa para geração de energia com ajuda de empresas americanas

Conexão Record News|Do R7

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O presidente dos Estados Unidos enviou ao Congresso uma proposta para colaborar com a Arábia Saudita no desenvolvimento de um programa nuclear voltado à geração de energia.

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