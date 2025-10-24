Logo R7.com
EUA devem realizar operações terrestres contra cartéis

Donald Trump disse que não precisa esperar que Congresso faça declaração de guerra

Conexão Record News|Do R7

Giovana Branco, doutoranda de ciência política da USP e pesquisadora de política russa, avalia a fala de Donald Trump, que anunciou que vai notificar o Congresso do país sobre a intenção de fazer operações terrestres para combater o narcotráfico.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça.

