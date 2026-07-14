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EUA iniciam bloqueio de embarcações iranianas em Ormuz

Operação militar norte-americana deve começar às 17 horas do horário de Brasília

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O professor Pedro de Leão Bispo, da FGV (Fundação Getúlio Vargas) Finanças e Controle, analisa o bloqueio norte-americano ao estreito de Ormuz e avalia o que o país deseja alcançar com a medida.

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