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EUA intensificam campanha de bombardeios contra o Irã

Washington atingiu pontes e um aeroporto; em resposta, Teerã atacou bases americanas

Conexão Record News|Do R7

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Os Estados Unidos intensificaram suas ações militares contra o Irã nesta sexta-feira (17). Washington realizou bombardeios em pontes e um aeroporto no sul do país persa. Além disso, a infraestrutura logística militar iraniana foi adicionada à lista de alvos pelas Forças Armadas dos EUA. A mídia estatal iraniana confirmou que cinco pontes foram atingidas na região.

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