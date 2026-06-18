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EUA mantêm taxa básica de juros pela 5ª vez consecutiva

Decisão do comitê foi unânime e ficou na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano

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O Banco Central dos Estados Unidos decidiu manter a taxa básica de juros entre 3,5% e 3,75% ao ano, sendo a quinta reunião consecutiva sem alteração.

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