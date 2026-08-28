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EUA negociam acesso de longo prazo às reservas de petróleo

Tratado deve permitir desenvolvimento de campos petrolíferos por empresas americanas

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Os Estados Unidos estão próximos de firmar um acordo com a Venezuela para o acesso prolongado às suas vastas reservas de petróleo. Fontes próximas ao governo do então presidente Donald Trump indicaram que o pacto permitiria que empresas americanas desenvolvessem campos petrolíferos no país sul-americano. Embora os detalhes das negociações não tenham sido divulgados, especula-se sobre a utilização de contratos de arrendamento como modelo legal para viabilizar essa parceria.

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