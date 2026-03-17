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EUA pressionam países do Golfo por coalizão com Israel

Estados árabes da região estão incentivando Washington a neutralizar Irã de vez

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Segundo fontes ouvidas, países árabes estariam incentivando a continuidade da guerra para garantir a neutralização do Irã como ameaça regional.

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