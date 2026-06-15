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EUA rejeitam alegação do Irã sobre recursos congelados

Autoridade iraniana disse que próxima fase vai depender se Washington cumprir obrigações

Conexão Record News|Do R7

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Os Estados Unidos negaram que o Irã receberá bilhões em ativos congelados antes do início das negociações, previstas para durar 60 dias. O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou que a continuidade dessas conversas dependerá do cumprimento, por parte dos EUA, de liberar recursos iranianos no exterior. Autoridades norte-americanas insistem que essa liberação ocorrerá somente se o Irã cumprir suas obrigações.

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