EUA rejeitam alegação do Irã sobre recursos congelados

Os Estados Unidos negaram que o Irã receberá bilhões em ativos congelados antes do início das negociações, previstas para durar 60 dias. O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou que a continuidade dessas conversas dependerá do cumprimento, por parte dos EUA, de liberar recursos iranianos no exterior. Autoridades norte-americanas insistem que essa liberação ocorrerá somente se o Irã cumprir suas obrigações.



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