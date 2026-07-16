EUA retiram açúcar e celulose de alta pureza da lista de isenções

Dentre os produtos brasileiros que ficaram de fora da lista de exceções às tarifas norte-americanas estão maquinários agrícolas industriais, peças de vestuário, calçados, açúcar, etanol, papel, celulose de alta pureza, entre outros.



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