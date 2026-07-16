Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

EUA retiram açúcar e celulose de alta pureza da lista de isenções

Uma série de produtos também ficou de fora das exceções, mesmo com pedidos

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Dentre os produtos brasileiros que ficaram de fora da lista de exceções às tarifas norte-americanas estão maquinários agrícolas industriais, peças de vestuário, calçados, açúcar, etanol, papel, celulose de alta pureza, entre outros.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Tarifas
  • guerra-comercial
  • estados-unidos
  • donald-trump

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.