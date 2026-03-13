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EUA retiram sanções impostas ao petróleo russo

Empresas vão poder comprar combustível que já está em alto-mar até 11 de abril

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Pela primeira vez, desde o início da guerra na Ucrânia em 2022, os Estados Unidos retiraram as sanções impostas no petróleo russo para tentar enfrentar a alta de preços.

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