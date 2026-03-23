EUA suspendem ataques a instalações de energia do Irã por cinco dias

Donald Trump afirmou que os ataques ao estreito de Ormuz serão suspensos por cinco dias a partir desta segunda (23), por conta dos avanços realizados em conversas diplomáticas com autoridades iranianas. Representantes do governo do país, entretanto, desmentiram a declaração.



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