EUA voltam a bombardear Irã e anunciam novas sanções
Trump chegou a dizer que cessar-fogo com o governo iraniano acabou, mas depois amenizou declarações
Os Estados Unidos realizaram bombardeios contra sistemas de defesa aérea do Irã e anunciaram novas sanções. O presidente Donald Trump compartilhou imagens dos ataques e mencionou que os EUA estão prontos para destruir a infraestrutura energética iraniana, se necessário. Adicionalmente, os EUA revogaram a licença que permitia a venda de petróleo iraniano, em resposta a ataques a três petroleiros no estreito de Ormuz.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Crimes digitais contra menores: Senado aprova projeto de lei que endurece penas
Texto também considera crime divulgação de conteúdo feito com uso de inteligência artificial
Projeto-piloto de restituição automática deve beneficiar mais de 3,5 milhões de contribuintes
Receita Federal irá devolver descontos indevidos para isentos de declarar IR
Receita Federal e Banco Central devem abrir novos concursos
Expectativa é que editais de abertura dos certames sejam publicados em até seis meses
Otan anuncia contratos bilionários de armamentos
Segundo o secretário-geral, os acordos mostram a Trump que a Europa leva a sério gastos com defesa; presidente considera vender caças à Turquia
Inscrições do PND 2026 serão prorrogadas até sexta-feira (10)
615 redes de ensino pelo Brasil devem usar notas em processos seletivos
ONU defende regulamentação da IA e alerta sobre riscos para crianças
Diretor-geral da organização diz que tecnologia precisa de "limites de segurança"
Conheça Marilza Silva, empreendedora participante do 'Elevator Pitch Brasil'
Empresária desenvolveu um cabelo biodegradável para ser usado em perucas e apliques
Peptídeos podem trazer mais riscos à saúde feminina
Uso das substâncias para fins estéticos no Brasil ainda não é regulamentado
Navio petroleiro é atacado no estreito de Ormuz
Mesmo com acordo, Teerã ameaça atingir embarcações que não avisem sobre travessia
Inscrições para o Prouni começam nesta terça (7) e vão até sexta (10)
Candidatos das edições de 2024 e 2025 do Enem podem usar notas no exame
Presidente francês faz visita de Estado histórica à Síria
Encontro entre Macron e presidente sírio é visto como passo importante para reintegração do país
Volodymyr Zelensky pede mais apoio da Otan às defesas aéreas
Presidente também afirmou que forças ucranianas reforçariam defesas da aliança
Audiência pública decide tarifas sobre produtos brasileiros
Representantes de setores afetados discutem futuro da relação comercial entre países
Estudo encontra diversos tipos de contaminação no Rio Tietê
Microplásticos, agrotóxicos, fármacos e drogas ilícitas foram detectados nos 14 pontos analisados