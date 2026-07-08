EUA voltam a bombardear Irã e anunciam novas sanções

Os Estados Unidos realizaram bombardeios contra sistemas de defesa aérea do Irã e anunciaram novas sanções. O presidente Donald Trump compartilhou imagens dos ataques e mencionou que os EUA estão prontos para destruir a infraestrutura energética iraniana, se necessário. Adicionalmente, os EUA revogaram a licença que permitia a venda de petróleo iraniano, em resposta a ataques a três petroleiros no estreito de Ormuz.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!