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EUA voltam a bombardear Irã e anunciam novas sanções

Trump chegou a dizer que cessar-fogo com o governo iraniano acabou, mas depois amenizou declarações

Conexão Record News|Do R7

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Os Estados Unidos realizaram bombardeios contra sistemas de defesa aérea do Irã e anunciaram novas sanções. O presidente Donald Trump compartilhou imagens dos ataques e mencionou que os EUA estão prontos para destruir a infraestrutura energética iraniana, se necessário. Adicionalmente, os EUA revogaram a licença que permitia a venda de petróleo iraniano, em resposta a ataques a três petroleiros no estreito de Ormuz.

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