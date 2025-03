Europa busca, em alguma medida, substituir os EUA no apoio à Ucrânia, afirma professor

A União Europeia aprovou um plano de R$ 5 trilhões, em gastos militares. O rearmamento do continente é uma reação à decisão do governo Trump de investir menos na proteção da Europa. Ao Conexão Record News desta sexta-feira (7), Paulo Velasco, professor de política internacional da Unirio (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), lembra que, apesar de uma recente escalada nos investimentos, a Europa já aumentava os gastos em segurança há anos.