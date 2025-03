Europa discute formas de manter o apoio à Ucrânia, afirma professor

“Existe uma discussão, hoje, dentro na União Europeia de como continuar ajudando a Ucrânia” afirma Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard, para o Conexão Record News desta sexta-feira (28), sobre a resposta de Zelensky à Rússia.



Segundo o professor, o Reino Unido e a França já colocaram tropas à disposição de Kiev e afirmaram que não é necessária uma aliança para enviar essas tropas, em contrapartida, a Itália afirmou que enviaria tropas como parte de uma força de paz da ONU. Para Bustolin, a Europa não aceitar o fim das sanções em cima da Rússia — negociada por Trump e Putin — é uma mensagem para os EUA, mostrando que, se não houver conversas com a Europa e Ucrânia , o cessar-fogo não avançará.



O presidente ucraniano respondeu às declarações da Rússia , segundo Zelensky, as condições impostas pelo Kremlin para a trégua são irreais. O chefe de estado ucraniano participou de um encontro com líderes europeus na França e deu uma entrevista a uma emissora.



Volodymyr também afirmou que o fim das sanções contra a Rússia pode ser um desastre e fez fortes comentários sobre Vladimir Putin — “A segunda coisa que ele teme é a perda de poder, isso depende da estabilidade da sociedade, mas também da idade dele, ele morrerá em breve”.