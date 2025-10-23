Logo R7.com
Ex-presidente da Rússia diz que os Estados Unidos são adversários de Moscou

Kremlin ressaltou que novas medidas dos EUA colocam em risco esforços diplomáticos

O ex-presidente russo Dmitri Medvedev afirmou, nesta quinta-feira (23), que os Estados Unidos são um adversário de Moscou e que as medidas recentes adotadas por Donald Trump, no âmbito de sanções econômicas, equivalem a um ato de guerra.

