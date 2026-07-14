Exército dos EUA lança novos ataques contra o Irã

A tensão no Oriente Médio aumentou após uma nova série de bombardeios entre os Estados Unidos e o Irã. As forças norte-americanas realizaram ataques em cidades portuárias do sul do Irã durante uma missão que durou cinco horas. Este é o terceiro dia consecutivo de ofensivas entre as duas nações.



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