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Exército dos EUA lança novos ataques contra o Irã

Segundo autoridades, alvos foram instalações militares; Teerã também lançou bombardeios

Conexão Record News|Do R7

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A tensão no Oriente Médio aumentou após uma nova série de bombardeios entre os Estados Unidos e o Irã. As forças norte-americanas realizaram ataques em cidades portuárias do sul do Irã durante uma missão que durou cinco horas. Este é o terceiro dia consecutivo de ofensivas entre as duas nações.

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