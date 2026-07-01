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Exército israelense vai permanecer por tempo indefinido nas zonas de segurança

Segundo ministro da Defesa, o objetivo é proteger o povo israelense de "elementos jihadistas"

Conexão Record News|Do R7

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O ministro da Defesa de Israel anunciou que o exército do país continuará presente por tempo indeterminado nas chamadas zonas de segurança, que incluem territórios no Líbano, Síria e Faixa de Gaza.

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