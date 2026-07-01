Exército israelense vai permanecer por tempo indefinido nas zonas de segurança

O ministro da Defesa de Israel anunciou que o exército do país continuará presente por tempo indeterminado nas chamadas zonas de segurança, que incluem territórios no Líbano, Síria e Faixa de Gaza.



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