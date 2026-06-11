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Exército norte-americano lança ofensiva contra o Irã

Países voltaram a trocar ataques pelo segundo dia seguido; estreito de Ormuz está fechado

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Os Estados Unidos e o Irã trocaram ataques por dois dias consecutivos.

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