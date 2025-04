Expectativa é de aumento da inflação e dos juros nos Estados Unidos, diz especialista

Há uma expectativa de aumento da inflação nos Estados Unidos, afirma o professor de relações internacionais Vitelio Brustolin, em entrevista ao Conexão Record News , nesta quinta-feira (3). Segundo o especialista, também existe uma tendência de crescimento dos juros no país, que o Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos já tinha anunciado. “Mais juros, mais inflação e, provavelmente, estagnação, que é um dos piores cenários possíveis.”, diz Brustolin.



As principais bolsas de valores internacionais e o dólar registraram quedas após o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a implementação de novas tarifas comerciais , nesta quarta-feira (2). “O dólar teve uma desvalorização grande no Brasil, está caindo em torno de 1,76% ao longo do dia.”, informa o especialista.