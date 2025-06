Exploração de petróleo na foz do Amazonas pode alcançar nível similar ao pré-sal, avalia economista

A exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas não será ignorada pela Petrobras , de acordo com análise do economista Mauro Rochlin. “O pré-sal é finito. A área da bacia do Sudeste tem tempo útil de exploração e a Petrobras, pensando já em novas áreas, está de olho na Margem Equatorial”, comenta.



Em entrevista ao programa Conexão Record News desta quarta-feira (18), o economista avalia que a região possui grande potencial econômico — e que “pode alcançar 12 bilhões de barris , equivalente ao que é o pré-sal hoje”.



O economista ainda explica que a extração pode trazer desenvolvimento econômico à Margem Equatorial. A infraestrutura necessária — como a instalação de embarcações, máquinas de perfuração, quando entrar em operação — “pode representar renda, inclusive para a região”, diz Rochlin. Ele pondera, porém, que a exploração de petróleo na foz do Amazonas sofre contestações pelos impactos ambientais que gera, o que ainda traz incertezas sobre a questão.