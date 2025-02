Extensão do prazo para pagamento do consignado deve ser vista com cautela; veja análise Medida do Ministério da Previdência diminui o valor da parcela mensal e aumenta o limite da dívida

Conexão Record News|Do R7 06/02/2025 - 15h33 (Atualizado em 06/02/2025 - 15h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share