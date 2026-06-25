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Fabricante anuncia 1º chip do mundo abaixo de um nanômetro

Segundo a empresa, vai ser possível reunir 100 bilhões de transistores em chip do tamanho de uma unha

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Um novo chip do tamanho de uma unha, com uma tecnologia revolucionária desenvolvida pela IBM, promete trazer carros mais potentes e celulares com mais bateria, segundo especialista em inteligência artificial.

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