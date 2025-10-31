Facção compra drones com câmera térmica para vigiar polícia

Uma investigação da delegacia de repressão a entorpecentes revelou que traficantes do Comando Vermelho instalados no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, negociam a compra de drones com câmeras térmicas. A tecnologia permite detectar pessoas mesmo no escuro.



