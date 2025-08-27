Fatura do cartão de crédito dividida é o ‘pior para pegar de empréstimo’, alerta economista

A taxa média de juros do crédito consignado ao setor privado foi de 3,75% ao mês em julho. Os dados são do Banco Central e foram divulgados nesta quarta-feira (27). O resultado representa uma queda em relação a junho, quando a taxa era de 3,79% ao mês.



O patamar ainda é o dobro do registrado no crédito com desconto em folha de aposentados e servidores públicos no mesmo período. Vale lembrar que o uso do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) como garantia e também 100% da multa rescisória na demissão sem justa causa ainda precisam ser regulamentados.



“O que tem de pior, que é para não usar, é quando você pega a fatura do cartão de crédito e divide ela. A taxa do cartão de crédito rotativo tá em 15% ao mês”, diz Carla Beni, economista e professora da Fundação Getúlio Vargas, em entrevista ao Conexão Record News , ao listar taxas de juros de itens para pegar empréstimos.



Nnormalmente o que as pessoas fazem, elas pegam a fatura do cartão e dividem porque é a coisa mais rápida para se fazer. E aqui que mora o perigo, porque aquilo que é mais rápido, mais fácil, é o que tem de mais caro, 15% ao mês”, valor esse que é “um motor da própria inadimplência”, segundo a especialista.