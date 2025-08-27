‘Já passou da hora de uma queda nas taxas de juros’, avalia economista após deflação de 0,14%
IPCA-15 registrou deflação pela primeira vez em mais de dois anos e acumula 3,26% ao ano, segundo dados do IBGE
Embora a inflação do Brasil tenha mostrado sinais de melhora, a Selic continua elevada a 15%. Em entrevista ao Jornal da Record News desta terça-feira (26), Antonio Corrêa de Lacerda, professor doutor do programa de pós-graduação de economia da PUC-SP, avalia que a taxa real de juros chega a 10% e pode ser considerada a maior do mundo.
“Isso tem impactos enormes negativos sobre a economia, sobre dívida pública, sobre o endividamento das famílias e das empresas. Então, já passou da hora de uma queda nas taxas de juros e vejo que isso está se aproximando”, afirma.
Segundo dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) apresentou uma deflação de 0,14% em agosto e acumula 3,26% ao ano. Lacerda explica que as previsões do Banco Central já apontam para um recuo da inflação nos próximos anos. “Isso abre caminho para uma redução da taxa de juros Selic”, conclui.
