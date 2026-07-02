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FGTS tem lucro bilionário e vai ser distribuído até agosto

STF julgou que trabalhador não pode receber menos do que a inflação

Conexão Record News|Do R7

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O FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) vai distribuir um lucro bilionário aos trabalhadores até o final de agosto.

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