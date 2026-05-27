Ficha Limpa: STF começa a votar mudança na lei que pode afetar eleições

O STF (Supremo Tribunal Federal) começou a julgar as alterações propostas na Lei da Ficha Limpa. A ação questiona uma regra aprovada pelo Congresso Nacional que modifica os prazos de inelegibilidade para políticos condenados.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!