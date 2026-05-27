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Ficha Limpa: STF começa a votar mudança na lei que pode afetar eleições

Ação questiona regra aprovada pelo Congresso que altera prazos de inelegibilidade

Conexão Record News|Do R7

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O STF (Supremo Tribunal Federal) começou a julgar as alterações propostas na Lei da Ficha Limpa. A ação questiona uma regra aprovada pelo Congresso Nacional que modifica os prazos de inelegibilidade para políticos condenados.

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