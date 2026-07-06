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Filhos de Ali Khamenei participam de cortejo fúnebre no Irã

Apesar da presença da família, o sucessor Mojtaba Khamenei não foi visto na cerimônia

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O funeral de Ali Khamenei no Irã, que deve durar até a quinta-feira (9), já foi marcado pela ausência do herdeiro do título e manifestações contrárias aos Estados Unidos e Israel.

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