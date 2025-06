Fim da isenção de títulos como LCI e LCA pode causar inflação no futuro; entenda

Nos últimos sete anos, o volume de investimentos de pessoas físicas em títulos isentos de imposto de renda quadruplicou. O volume passou de R$ 354 bilhões em janeiro de 2018 para R$ 1,2 trilhão em abril de 2025. O governo propôs o fim dessas isenções .



Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (11), o economista Ricardo Buso explica que o governo pretende retirar o incentivo da LCI e LCA (Letras de Crédito Imobiliário e do Agronegócio), CRI e CRA (Certificados de Recebíveis Imobiliários e do Agronegócio) e das debêntures.



“Esses títulos são usados também para infraestrutura e investimentos produtivos. Se você inibe, se fica mais caro captar [investimentos] por eles, lá no futuro eu posso ter uma redução de investimentos produtivos”, diz o economista. Buso ainda aponta que a redução tem como principal consequência a alta da inflação.