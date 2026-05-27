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Lula anuncia investimentos do BNDES no Amazonas

Medida visa fortalecer infraestrutura logística e aquecer o setor industrial brasileiro

Conexão Record News|Do R7

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpriu agenda na região Norte nesta quarta (27). No Estaleiro Juruá, no Amazonas, ele celebrou os investimentos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) no estado.

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