Lula anuncia investimentos do BNDES no Amazonas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpriu agenda na região Norte nesta quarta (27). No Estaleiro Juruá, no Amazonas, ele celebrou os investimentos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) no estado.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!